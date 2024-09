Com o objetivo de intensificar o combate ao incêndio florestal que, há mais de um mês, devasta a área do Parque Estadual de Guajará-Mirim e suas imediações, e também de coletar elementos para responsabilizar criminalmente os autores deste crime ambiental, foi deflagrada no domingo, 1º de setembro, a Operação Temporã, por meio do Grupo de Atuação Especial do Meio Ambiente (GAEMA).

A operação visa proteger a região de Guajará-Mirim, Nova Mamoré, Porto Velho e outras cidades rondonienses afetadas pela fumaça tóxica.

A Operação Temporã conta com a participação de agentes do Ibama, Polícia Federal, Polícia Militar, Polícia Militar Ambiental, Comando de Fronteira do Exército, Secretaria de Desenvolvimento Ambiental, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar e Politec, totalizando mais de 200 agentes e um vasto aparato logístico.

O Comandante-Geral da PM determinou o aumento do efetivo do Batalhão de Polícia Ambiental e do 6º Batalhão em Guajará-Mirim, além de enviar uma equipe da Comunicação Social da Polícia Militar. Segundo ele, o objetivo é dar suporte e segurança à equipe que atua na região, além de implementar pontos de bloqueio para impedir que criminosos continuem levando material de combustão ao parque.

O nome “Temporã” faz referência àquilo que ocorre antes do tempo considerado normal, precoce ou prematuro, ou seja, antes da estação das chuvas.