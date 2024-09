Silvano Pessoa, candidato a vereador em Vilhena pelo União Brasil e Policial Penal, concedeu uma entrevista ao Extra de Rondônia na manhã desta segunda-feira 02, ocasião em que falou sobre sua trajetória, campanha e os resultados do Programa “Semear e Ressocializar”.

Criado por ele, o programa tem sido um modelo de sucesso ao utilizar a mão de obra de apenados para a realização de serviços públicos, impactando positivamente a cidade.

Ao avaliar o início de sua campanha, Silvano demonstrou otimismo. “Tem sido muito bem aceito pela população. Onde tenho apresentado meu nome e falado sobre o trabalho que realizamos aqui em Vilhena, com os apenados, há mais de quatro anos, a resposta tem sido positiva”, afirmou. Segundo ele, o programa está em execução na cidade há cerca de dois anos e meio, e sua importância tem sido reconhecida por moradores e autoridades.

Silvano destacou que cerca de 200 apenados já participaram do projeto, com um índice de ressocialização de 80%. “O ganho maior é para a população, tanto em termos de economia para o município quanto na melhoria dos serviços prestados”, disse. Ele mencionou a revitalização de espaços como o Expo Norte, os cuidados com as vias públicas e trabalhos nas reformas de instalações do Município como exemplos do impacto positivo que o projeto tem gerado na cidade.

Para que um apenado participe do programa, Silvano explicou que são exigidos alguns pré-requisitos, como tempo de pena cumprido, ausência de indisciplinas e não envolvimento com facções. Após uma avaliação pela comissão da Polícia Penal, o caso é submetido ao Judiciário e ao Ministério Público para aprovação.

Sobre a origem do programa, Silvano contou que, no início, foi necessário convencer diversas partes interessadas, incluindo policiais penais e os próprios apenados. “Começamos no entorno do presídio e, ao ver a possibilidade de expandir para a cidade, iniciamos o processo de convênio entre a Polícia Penal e o município, na época do prefeito Eduardo Japonês.”

Como candidato a vereador, Silvano vê a necessidade de ampliar o programa, levando os apenados a colaborar em áreas como arborização, agricultura, saúde e educação. “Vilhena pode se tornar um exemplo nacional, com uma mão de obra aproveitada de forma eficaz. O que eu peço à população é apoio e que avaliem esse trabalho, pois ele é essencial para a nossa cidade.”

Silvano enfatizou que a ressocialização é o pilar central do programa. “O objetivo é que o apenado saia melhor do sistema prisional. A família também se beneficia ao ver seus entes queridos sendo reinseridos na sociedade.” Ele concluiu afirmando que o trabalho dignifica o homem, e que o programa oferece uma nova oportunidade de vida para os apenados.

Além do foco no programa Semear e Ressocializar, Silvano mencionou que, durante suas visitas e reuniões, a população tem cobrado melhorias na saúde e educação. Ele destacou a necessidade de ampliação de escolas e melhorias nos serviços de saúde, como o agendamento de consultas e o acompanhamento pós-atendimento na UPA.

Silvano finalizou a entrevista agradecendo o apoio recebido e reforçando seu compromisso com Vilhena. “Desde 2003, sou vilhenense, e busco sempre o melhor para nossa cidade, seja na infraestrutura, saúde ou educação. Estou aqui para trabalhar por uma Vilhena melhor e diferente”, encerrou.