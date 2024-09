O distrito de Nova Conquista, em Vilhena, tem um motivo especial para comemorar. O professor de Educação Física, Diogo Justiniano de Sousa, alcançou uma grande vitória ao classificar dois de seus alunos para competirem em jogos nacionais, uma conquista inédita para a comunidade.

Diogo, que estudou na Escola Maria Paulina Donadon em 2003, é o primeiro professor formado e concursado de Educação Física do distrito a alcançar tal feito.

Diogo começou seus estudos na Escola Maria Paulina Donadon na sétima série e, após se formar, deixou Nova Conquista para continuar seus estudos e trabalhar em outras localidades, como Pimenteiras. No entanto, seu coração sempre esteve em Nova Conquista, e ele retornou à comunidade onde cresceu, determinado a contribuir para a educação local.

“Na minha época, não havia um professor de Educação Física formado que nos levasse para participar do JOER (Jogos Escolares de Rondônia). Hoje, sou o primeiro professor de Nova Conquista, concursado e registrado no CREF (Conselho Regional de Educação Física), que conseguiu levar nossos alunos para competir no JOER”, relata Diogo. Em setembro de 2022, ele começou sua jornada como professor de Educação Física na escola onde um dia foi aluno. Com dedicação, ele investiu quase R$ 3.000,00 de seu próprio bolso para adquirir equipamentos profissionais de badminton, permitindo que seus atletas competissem em condições iguais às de outros municípios.

Apesar das dificuldades, como a falta de estrutura adequada para a prática do badminton, Diogo e seus alunos não desistiram. “Iniciamos nossos treinos no ano passado, no período vespertino, ao ar livre, amarrando uma corda entre dois bambus. Quando consegui comprar uma rede com suporte, passamos a treinar na nossa quadra, para fugir do calor do sol. Nossa quadra é coberta, mas aberta, então treinamos das 17h às 19h, quando o vento diminui e colabora para a prática.”

O esforço valeu a pena. Neste ano, Diogo conseguiu classificar dois de seus alunos para os Jogos Escolares Brasileiros (JEBS): Natália Carolina Silva Teixeira, no badminton, e Hélio Henrique Leopoldo Silva, no lançamento de dardo. Essa conquista coloca a Escola Maria Paulina Donadon e o distrito de Nova Conquista em destaque nacional.

“Ser professor na escola onde fui aluno é muito gratificante. Trabalhar com dedicação e ver o reconhecimento dos nossos alunos é uma recompensa enorme”, afirma Diogo, que agradece o apoio da comunidade escolar, da CRE/SEDUC de Vilhena, da Escola Alvares e da SEMED. Ele ressalta que, mesmo com muitas dificuldades, eles continuam sonhando com melhorias na estrutura da quadra esportiva para formar mais campeões no futuro.

Agora, com os alunos representando Rondônia nos Jogos Escolares Brasileiros, Diogo expressa sua gratidão a todos que colaboraram nessa jornada. “Agradeço a Deus e a todos que ajudaram. Estamos colhendo os frutos de nosso trabalho árduo e dedicação.”

