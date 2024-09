A candidata a vereadora em Vilhena pelo Partido Verde (PV), Maria Luiza, visitou a redação do Extra de Rondônia, momento em que concedeu entrevista, onde compartilhou suas motivações e propostas de campanha.

Enfermeira formada e atuando como Técnica de Enfermagem no sistema de saúde municipal há vários anos, Maria Luiza, que reside na cidade há 24 anos, apresentou um panorama de suas intenções caso seja eleita para a Câmara Municipal.

Maria Luiza afirmou que sua principal motivação para concorrer ao cargo de vereadora é promover uma mudança significativa no Legislativo de Vilhena. “Eu acredito que o Legislativo pode ser diferente do que a gente tem visto nos últimos anos. E é possível que a mudança aconteça a cada quatro anos, então nesse momento eu me coloco à disposição para fazer essa mudança no nosso município”, disse.

Durante a entrevista, Maria Luiza mencionou as principais demandas da população que têm sido apresentadas durante suas reuniões e conversas com eleitores. Segundo ela, a população sente que não está sendo ouvida, destacando a necessidade de melhorar o acesso a serviços essenciais como moradia, emprego, saúde e educação, especialmente nas áreas mais distantes da cidade.

Entre as principais propostas de Maria Luiza, destacam-se o fortalecimento da saúde pública e o apoio às mulheres. Ela propõe a criação de creches a partir dos seis meses de vida, para que as mães possam trabalhar, e ações de combate à violência contra a mulher. Na área da saúde, Maria Luiza, com sua experiência no setor, defende a descentralização dos serviços de saúde, levando unidades básicas para mais perto dos bairros, e a melhoria do acesso a especialidades médicas.

A candidata também mencionou a importância de apoiar o pequeno empreendedor, que, segundo ela, é fundamental para a geração de emprego e a economia local. Além disso, Maria Luiza enfatizou a necessidade de melhorar a mobilidade urbana, facilitando o acesso das pessoas aos serviços públicos, e de apoiar o pequeno produtor rural, essencial para a segurança alimentar do município.

Maria Luiza concluiu a entrevista destacando sua intenção de promover um mandato participativo, ouvindo e atendendo as necessidades da população, especialmente das áreas mais carentes. Sua experiência na área da saúde e sua ligação com o setor produtivo rural são, segundo ela, diferenciais que podem contribuir para a melhoria da qualidade de vida em Vilhena.