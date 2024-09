Através de nota, o Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado de Rondônia (Sinjor) manifestou repúdio a um fato que repercutiu nesta semana no município de Cerejeiras.

De acordo com a nota, a prefeita Lisete Marth tentou intimidar o jornalista Lucas Henrique no momento em que filmava as obras inacabadas do teatro municipal que estão paradas há mais de 12 anos (leia mais AQUI). O caso foi registrado em Boletim de Ocorrência na Delegacia de Polícia local.

Para o Sinjor, a atitude da mandatária municipal foi desnecessária e ultrapassada, e que não deve ser praticada por políticos que conhecem e respeitam o direito de cada cidadão, em especial do jornalista.

A entidade prometeu levar o caso à Federaç~çao Nacional dos Jornalistas (Fenaj).

OBRA INACABADA

O teatro municipal – localizado na Avenida Brasil, no Bairro Liberdade, no centro de Cerejeiras, que permanece inacabado há 12 anos – foi alvo de vândalos em julho passado (leia mais AQUI).