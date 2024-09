O deputado federal Coronel Chrisóstomo (PL/RO) solicitou, nesta segunda-feira (02), o apoio urgente das Forças Armadas para intensificar as operações de combate aos incêndios que assolam o interior de Rondônia.

Uma força-tarefa foi organizada no gabinete do parlamentar em Porto Velho, capital do estado, para formalizar os pedidos ao Ministério da Defesa.

As aeronaves das Forças Armadas, incluindo aviões e helicópteros, serão utilizadas em voos de reconhecimento para identificar e extinguir focos de incêndio em áreas críticas, como o município de Guajará-Mirim. Este município abriga o Parque Guajará-Mirim, uma das maiores unidades de conservação do bioma amazônico, que teve 22% de sua extensão consumida pelo fogo no último mês.

Coronel Chrisóstomo (PL/RO) ressaltou a importância das operações realizadas pelas aeronaves militares em outras regiões do país, como no interior de São Paulo, e destacou a necessidade urgente de um esforço semelhante em Rondônia. “As operações de lançamento de água feitas pelas aeronaves foram essenciais para controlar as queimadas, e agora Rondônia precisa desesperadamente dessa mesma ajuda,” afirmou o parlamentar.

Na manhã de segunda-feira, o deputado, que também é militar, identificou as aeronaves utilizadas nas operações em São Paulo e encaminhou um ofício ao Ministro da Defesa solicitando sua mobilização para Rondônia em caráter de urgência.

Entre as aeronaves requisitadas estão os helicópteros Pantera, que podem despejar até 700 litros de água, e o avião KC-390, com capacidade para transportar até 12 mil litros. Essas aeronaves voam a cerca de 50 metros do solo para garantir maior precisão no combate às chamas. Os helibaldes—baldes de grande capacidade suspensos por cabos—são abastecidos com água de lagos próximos às áreas afetadas para otimizar o tempo de operação.

A atuação das Forças Armadas é considerada crucial para conter o avanço das queimadas, que ameaçam tanto as áreas de preservação ambiental quanto a segurança da população em Rondônia.