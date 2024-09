Na tarde de segunda-feira, 02 de setembro, um incêndio de grandes proporções foi registrado a 12 km de Vilhena, no estado de Mato Grosso, nas proximidades de uma reserva indígena. As chamas se espalharam rapidamente, colocando em risco os moradores da região.

Equipes do Corpo de Bombeiros de Vilhena, Colorado e Cerejeiras foram acionadas e se deslocaram rapidamente para o local. Sob o comando do Tenente Coronel Márcio Strauss Nunes de França, comandante do 3º Grupamento de Bombeiros Militar (3º GBM), e com a coordenação do Tenente BM Douglas Matias da Silva Ferreira, os bombeiros trabalharam incansavelmente para conter o incêndio que avançava por uma montanha próxima às residências.

Moradores locais também se uniram aos esforços de combate ao fogo, utilizando mangueiras para jogar água nas áreas afetadas e oferecendo apoio aos bombeiros. Apesar dos esforços conjuntos, o incêndio resultou na destruição de várias casas, deixando a comunidade em alerta e apreensiva.

Imagens capturadas por Paulo Henrique de Abreu Rocha, piloto de drone, mostram a extensão dos danos causados pelo incêndio e a gravidade da situação enfrentada pelos moradores e pelas equipes de resgate.

O Corpo de Bombeiros continua monitorando a área para evitar novos focos de incêndio e garantir a segurança da comunidade local.

>>>Vídeo abaixo:

>>>>>>>>>>Clique na imagem para ampliar>>>>>>>>>>

https://