Leandro Teixeira Vieira, prefeito de Corumbira, decretou luto oficial de três dias em virtude do falecimento do servidor municipal Evandro Scapolan de Melo, ocorrido na tarde desta terça-feira, 03 de setembro, no Hospital Regional de Vilhena.

Evandro, de 50 anos, era um membro ativo da comunidade e enfrentava complicações de saúde relacionadas à diabetes, o que resultou em sua internação na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do HR de Vilhena. Ele foi intubado, mas infelizmente sofreu uma infecção generalizada, levando ao seu falecimento.

O Decreto Nº 136, assinado pelo prefeito Leandro Teixeira Vieira, expressa a profunda tristeza da administração municipal e a solidariedade à família e amigos de Evandro. Além de sua atuação como servidor público, Evandro era presidente do Sindicato dos Servidores Municipais de Corumbiara, do Conselho Municipal de Saúde, e do Conselho Municipal dos Direitos das Crianças e Adolescentes (CMDCA).

Evandro Scapolan de Melo integrava uma família pioneira no município e era amplamente reconhecido por seu compromisso com o bem-estar da comunidade. Sua dedicação e serviço deixaram um legado significativo em Corumbiara, tornando sua perda ainda mais sentida por todos.

>>>Leia decreto na íntegra: