Com uma iniciativa de inclusão e reintegração, o ginásio de esporte Geraldão de Vilhena foi palco do primeiro torneio de futsal entre as unidades prisionais da região, no dia 28 de agosto. Com o tema “Gol da Liberdade”, cinco equipes disputaram o título da competição.

A Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), por meio da Gerência de Reinserção Social (Geres), promoveu a competição que visa fortalecer e aprofundar as boas práticas de cuidados com a saúde nas unidades da comarca de Vilhena, contribuindo para ressocialização e o bem-estar dos reeducandos, promovendo assim, reintegração social, saúde física e mental, e redução da tensão no ambiente prisional.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, iniciativas como esta reforçam a reintegração social dos reeducandos, tendo o esporte como ferramenta para transformação social.

REINSERÇÃO

O coordenador de projetos da Sejus, do Cone Sul, Adelir Cardoso explicou que, a ação contou com a parceria do Conselho da Comunidade do município, que forneceu medalhas e alimentação aos participantes.

O torneio contou com a participação de 50 reeducandos; formando cinco equipes, das três unidades masculinas: Centro de Ressocialização Cone Sul, Casa de Detenção de Vilhena e Penitenciária Feminina e Semiaberto. Na parte da arbitragem, o campeonato contou com a atuação dos policiais penais, Gean Pereira e Jurandir Lico.

COPA DA LIBERDADE

A competição foi realizada no pátio da quadra do Centro de Ressocialização Cone Sul. As equipes jogaram entre si, em um formato classificatório, indo para a semifinal, o melhor time de cada ala.

O título da competição foi conquistado pela equipe “A” do Centro de Ressocialização Cone Sul, que venceu a equipe “E”, por 1 x 0 na final.

Para o secretário da Sejus, Marcus Rito, o campeonato de futsal representou uma prova da reabilitação e reintegração dos internos, e eventos como esse, buscam proporcionar aos detentos uma oportunidade de aprendizado e desenvolvimento pessoal.