A Polícia Federal (PF) realizou nesta terça-feira, 03 de setembro, a incineração de aproximadamente 860 quilos de drogas apreendidas ao longo de 2024 pela Delegacia de Polícia Federal em Ji-Paraná/RO.

Os trabalhos foram realizados individualmente ou em conjunto com as demais forças de segurança no estado de Rondônia. Entre os entorpecentes estavam maconha e cocaína.

A ação contou com a participação de grande efetivo policial para segurança e execução dos trabalhos. Além disso, houve acompanhamento do Ministério Público Federal, observadas todas as formalidades devidas.

Trata-se do segundo ato no ano de destruição de entorpecentes apreendidos na circunscrição da delegacia descentralizada, que abrange a região central do estado de Rondônia, somando-se aos mais de 354 quilos já incinerados em 07 de junho desde ano.

A Polícia Federal informa que sempre prestará contas à sociedade das suas atividades constitucionais desenvolvidas no estado de Rondônia e destaca que eventuais denúncias, que possam colaborar com os trabalhos da instituição, podem ser feitas pelo canal de comunicação online de crimes da Polícia Federal (Comunica PF), disponível em: https://www.gov.br/pf/pt-br/canais_atendimento/comunicacao-de-crimes, e pelo telefone (69) 3411-2300, resguardado o sigilo da fonte em ambos os casos.