No próximo dia 21 de setembro, sábado, Old Ranch será palco de um grande evento: o “Baile do Chopp”. A noite promete ser inesquecível, com 3 horas de open bar e um show nacional dos “Brutos” Danilo & Fernando em Vilhena.

O evento terá início às 20h, com open bar de chopp até as 23h, proporcionando uma experiência completa para os participantes. A abertura da noite será conduzida por Leandro Mata, que fará um pré-show para aquecer o público para a atração principal.

A partir das 23h, a dupla Danilo & Fernando sobe ao palco. Conhecidos por suas performances eletrizantes, eles têm conquistado fãs com grandes sucessos do sertanejo, incluindo “Brutos do Sertão”, “Coração na Geladeira”, “Casal Raiz” e “Nois é Bruto”.

Musicas que misturam letras marcantes e ritmos contagiantes, têm se destacado nas plataformas e são presença garantida em nos shows, trazendo sempre muita energia e emoção ao público. Após o show principal, o evento continua com o DJ Ulis Oliveira, que manterá a pista animada, garantindo que a festa não perca o ritmo.

Os ingressos já estão à venda e oferecem diversas opções para o público. A pista com open bar está disponível por R$ 49,99, enquanto a mesa bistrô, acomodando até 4 pessoas, pode ser adquirida por R$ 299,99.

Para aqueles que desejam uma experiência ainda mais exclusiva, informações sobre o camarote podem ser obtidas através do telefone (69) 98437-6044.

Os ingressos estão disponíveis no ponto de venda oficial, Tereré e Cia, localizado no anexo do Parque Shopping Vilhena.

Veja o clip abaixo:

