A Justiça Eleitoral deferiu a candidatura a reeleição do vereador Paulo Henrique dos Santos, no município de Cacoal.

Na tarde desta quarta-feira, 4, a Juíza Eleitoral, Anita Magdelaine Perez Belem, acolheu os Embargos Infringentes apresentados pelo parlamentar após ter, inicialmente, seu registro indeferido por falta de certidões necessárias para a regularização do registro, conforme exigido pela legislação eleitoral.

Regularizada a situação, agora o registro foi deferido após atendimento dos requisitos legais.

Na decisão, a magistrada não acatou o pedido da coligação “O Progresso Continua” – que apoia a reeleição de Adailton Furia – que solicitava a manutenção do indeferimento do registro do parlamentar.

Em entrevista ao Extra de Rondônia, Paulo Henrique, que tenta o segundo mandato na Câmara Municipal de Cacoal, afirmou que tem um compromisso com a sociedade e, com a decisão judicial, cai por terra as falácias dos adversários. “Digo isto, principalmente, pelo senhor prefeito Adailton Furia, que me chamou de ‘Ficha Suja’ esses dias, e está respondendo na Justiça Eleitoral e bem como seu candidato a vice-prefeito, que tentou retirar a minha candidatura . Será que têm medo de me enfrentar, senhor Furia e Tony Pablo? Estou pronto para a luta, a guerra. Sou candidato a reeleição, através do mandato que fiz com transparência, legislando e fiscalizando”, desabafou.

Paulo Henrique chamou de “canalhice” a conduta da coligação de Fúria, por tentar tumultuar o processo eleitoral. “Eu sempre soube que sou Ficha Limpa”, encerrou.

>>>> LEIA, ABAIXO, A DECISÃO NA ÍNTEGRA: