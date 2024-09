Um acidente envolvendo duas motocicletas foi registrado no final da manhã desta quarta-feira, 4 de setembro, por uma câmera de segurança nas proximidades do cruzamento da Avenida Dedimes Cechinel (Perimetral) com a Rua Rio Grande do Norte, na divisa dos bairros Cidade Verde I e Parque Industrial Novo Tempo, em Vilhena.

Conforme as imagens, o condutor da moto preta seguia em direção a Porto Velho, enquanto o condutor da outra motocicleta seguia em direção à BR-364.

Na colisão, ambos sofreram graves ferimentos e foram socorridos e levados ao Hospital Regional pelo Corpo de Bombeiros.

A Polícia Militar de Trânsito (Ptran) foi acionada, isolou o local para o trabalho da perícia e, posteriormente, registrou a ocorrência.

>>>Vídeo: