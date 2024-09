O site Extra de Rondônia obteve acesso a um Boletim de Ocorrência (BO) que está gerando polêmica no município de Colorado do Oeste.

Um homem foi acusado de perseguir sua ex-namorada, que atualmente é candidata a vereadora, em um caso que levanta dúvidas sobre a veracidade das alegações.

No BO, a mulher afirma que o ex-namorado não aceitou o fim do relacionamento e estaria a perseguindo. No entanto, o acusado contesta essa versão, alegando que o relacionamento durou cerca de um ano e, devido a conflitos familiares, como o envolvimento da mãe e da irmã, o casal mantinha o romance em segredo.

Ele sustenta que a mulher estaria, na verdade, se relacionando com outro homem, enquanto tentava ocultar suas ações do ex-namorado, alegando ter terminado com ele há seis meses.

Segundo informações obtidas, no dia 26 de agosto, a mulher esteve na casa do ex-namorado, onde passaram momentos juntos. O denunciante afirma possuir mensagens de WhatsApp e um vídeo que comprovam a chegada e a saída da mulher em sua residência, provas que pretende usar no processo para revogar a medida protetiva concedida à mulher. Ele acredita que as acusações são infundadas e têm o intuito de prejudicá-lo.

A medida protetiva foi aceita pela Justiça com base em postagens feitas pelo ex-namorado em sua conta do Instagram, e não, como a mulher alega, devido a atos de perseguição. O boletim de ocorrência também menciona que a mulher afirmou ter recebido uma ligação do ex enquanto estava com seu novo namorado. Contudo, a ligação foi feita para o telefone da mulher, e não diretamente para o atual companheiro, o que gerou ciúmes e revolta por parte do ex-namorado.

Agora assessorado por um advogado, o acusado está determinado a provar na justiça que a mulher mentiu ao registrar o boletim de ocorrência e que suas atitudes visam apenas prejudicá-lo. O caso continua a se desenrolar, com a expectativa de novos desdobramentos em meio a um cenário de disputas pessoais e políticas.

O Extra de Rondônia seguirá acompanhando os desdobramentos desse caso, que promete repercutir na cidade e na vida dos envolvidos.