Nesta quarta-feira, 4 de setembro, em contato com a redação do Extra de Rondônia, pais de alunos da área rural de Chupinguaia expressaram preocupações sobre as condições dos ônibus escolares que transportam seus filhos diariamente. Eles enviaram vídeos para mostrar as péssimas condições dos veículos.

Segundo Jessika Andrade da Silva, Francisco Juca da Silva e Cristiana dos Santos Martini, que representam os pais na denúncia, os veículos estão em mau estado de conservação, com problemas mecânicos e falhas na manutenção, além de estarem sem documentação, o que tem gerado apreensão entre as famílias, que temem pela segurança dos estudantes.

Os pais relataram que os ônibus apresentam defeitos frequentes, como pneus carecas, falta de cintos de segurança em alguns assentos e portas que não fecham adequadamente. “É uma preocupação constante. Toda vez que meu filho sai para a escola, fico com o coração apertado, porque não sei se o ônibus vai chegar com segurança,” disse Jessika.

O caso foi denunciado ao Ministério Público para que medidas sejam tomadas, caso as denúncias sejam comprovadas.

Entretanto, o chefe do setor de transporte escolar do município, Cenilson Custódio da Silva, afirmou que os veículos passam por manutenções periódicas e que todos estão em conformidade com as exigências legais. “Nós seguimos um cronograma rigoroso de manutenção preventiva. Se há algum problema, a empresa é notificada para que seja resolvido. Garantimos que todos os ônibus estão aptos para o transporte seguro dos alunos, pois passaram pela vistoria do Detran e pela nossa comissão de fiscalização”, declarou Silva.

Silva ainda salientou que recebeu uma denúncia sobre a documentação de um ônibus da empresa que estaria trafegando sem documento e deu prazo de 10 dias para que a empresa regularizasse a situação. Segundo ele, a empresa imediatamente substituiu o veículo.

