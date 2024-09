A 6ª edição da Festa do Leite, realizada no distrito de Palmeiras, município de Nova Mamoré, foi marcada por grandes celebrações e discursos impactantes.

Entre as figuras de destaque, a deputada estadual Dra. Taíssa Sousa (Podemos), que destinou uma emenda parlamentar de R$ 200 mil para a realização do evento, reforçou seu compromisso com a população local em um discurso cheio de promessas e realizações.

Durante a cerimônia de encerramento, que contou com a presença de outros parlamentares e do vice-governador Sérgio Gonçalves, Dra. Taíssa enfatizou que os R$ 200 mil destinados ao evento representam a devolução dos recursos do povo para o próprio povo. “Esse recurso é fruto do trabalho e da contribuição de cada cidadão, e nada mais justo que ele seja utilizado para promover o bem-estar da nossa comunidade”, afirmou.

Além do apoio à Festa do Leite, a deputada destacou seu empenho em fortalecer a agricultura local, anunciando que já entregou mais 2 de milhões em maquinários agrícolas para as Associações da região. “Nosso papel é destinar os recursos públicos de forma a beneficiar aqueles que mais precisam, e isso inclui nosso compromisso com a agricultura familiar e o desenvolvimento rural”, ressaltou Dra. Taíssa.

A parlamentar também aproveitou a oportunidade para mencionar outras importantes iniciativas de sua atuação. Em sua fala, ela destacou a destinação de recursos para a exposição agropecuária de Guajará-Mirim, organizada pela Associação Acrivale. Segundo a deputada, os eventos do próximo ano, tanto em Guajará-Mirim quanto em Nova Mamoré, serão ainda mais grandiosos. “Essa região do Madeira Mamoré tem uma deputada que trabalha por vocês, e podem contar comigo, pois foi esse povo que me elegeu”, declarou.

Outro ponto relevante do discurso foi a parceria da deputada com o Governo do Estado de Rondônia. Ela mencionou a obra de pavimentação asfáltica no distrito de Jacinópolis, viabilizada por uma emenda de R$ 2 milhões de sua autoria. Dra. Taíssa também abordou a tão aguardada pavimentação da Linha D (RO-420), um anseio antigo da população da região. “Há muitos anos, a população da Linha D aguarda por essa pavimentação. Eram muitas promessas, mas agora, com a gestão do Governador Marcos Rocha e do vice-governador Sérgio Gonçalves, o primeiro passo que é o projeto dos primeiros 53 km, que vai de Nova Mamoré até o distrito de Nova Dimensão, já está pronto, demonstrando o compromisso do governo com a região”, comemorou.