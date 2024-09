Em mais uma demonstração de eficácia e compromisso no combate ao crime organizado, as forças de segurança do Estado de Rondônia, através de uma força-tarefa composta por Policiais Civis e Militares, realizaram a prisão de V.B.S.B., um integrante de uma facção criminosa que vinha atuando na região. A operação ocorreu no bairro Barão do Melgaço, em Vilhena, onde o criminoso foi capturado em sua residência.

V.B.S.B., que estava foragido da justiça desde abril deste ano, após ter progressão em seu regime de pena, era considerado uma peça importante na estrutura criminosa que atuava na cidade e arredores. A sua captura reflete a determinação do Governo do Estado de Rondônia em desmantelar essas organizações e garantir que a lei e a ordem prevaleçam.

A ação desta quarta-feira, 3, que ocorreu poucas horas após a prisão de outro integrante da mesma facção, mostra a eficiência e a coordenação das forças de segurança do estado. A agilidade com que os mandados de prisão foram cumpridos demonstra o empenho das autoridades em enfrentar e neutralizar as ameaças à segurança pública.

O Governo do Estado de Rondônia, através de suas forças de segurança, reafirma seu compromisso inabalável de combater o crime em todas as suas formas, mantendo a população segura e assegurando que a justiça seja feita. A captura de V.B.S.B. representa mais um passo na contínua luta contra o crime organizado, mostrando que, em Rondônia, o crime não terá vez.

As operações de segurança em Vilhena continuam a ser uma prioridade, e o Governo do Estado não medirá esforços para garantir que Rondônia permaneça um lugar seguro para todos os seus cidadãos. Com ações firmes e coordenadas, as forças de segurança demonstram que estão prontas para enfrentar e superar os desafios impostos pelo crime organizado.