Um incêndio de grandes proporções atinge a Floresta Nacional de Brasília (Flona) desde a manhã de terça-feira, 3.

O combate às chamas, que já consumiram mais de 1.200 hectares, foi retomado na manhã desta quarta-feira pelo Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, em conjunto com equipes de resgate de fauna e do Instituto Brasília Ambiental (Ibram).

Segundo o major Eduardo Barbosa Dias, do Corpo de Bombeiros, cerca de 126 pessoas, incluindo militares, brigadistas e resgatistas de animais, estão envolvidas no combate ao incêndio, utilizando 26 viaturas e uma aeronave modelo Air Tractor, com capacidade para 3.000 litros de água. “Estamos controlando dois focos de incêndio. Um deles já está quase sob controle, e estamos empenhados para combater o outro foco ativo“, afirmou o major.

O incêndio, que já comprometeu aproximadamente um terço da reserva, ameaça também pequenas propriedades rurais e áreas de agricultura familiar que circundam a Flona. “Estamos posicionando equipes em pontos estratégicos para evitar que o fogo alcance essas propriedades e cause mais destruição”, explicou o major Barbosa Dias.

As autoridades acreditam que o incêndio possa ter sido causado por ação humana, sendo considerado possivelmente criminoso. A Polícia Civil e a perícia estão investigando para identificar a origem das chamas e os responsáveis.