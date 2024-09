A Polícia Civil de Pernambuco deflagrou nesta quarta-feira (4/9) a Operação “Integration”, que tem como objetivo acabar com um esquema de lavagem de dinheiro e jogos ilegais. A advogada e influenciadora Deolabne Bezerra foi presa.

A investigação foi iniciada em abril do ano passado. As informações são da CNN, confirmadas pela coluna Na Mira.

De acordo com a polícia, são 19 mandados de prisão e 24 de busca e apreensão contra os suspeitos de envolvimento no esquema. Ainda há 170 agentes em Campina Grande (PB), Barueri (SP), Cascavel (PR), Curitiba (PR) e Goiânia (GO), além de Recife.

O sequestro de bens e valores, além do bloqueio judicial de recursos, são de R$ 2,1 bilhões. Em Recife, ações foram realizadas em um prédio de luxo na orla de Boa Viagem, na zona sul.

A Justiça decretou o sequestro de carros de luxo, imóveis, aeronaves e embarcações. Além de bloqueios de mais de R$ 2,1 bilhões, entrega de passaporte, suspensão do porte de arma de fogo e cancelamento do registro de arma de fogo.

OUTRO CASO DE DEOLANE BEZERRA

A advogada também foi investigada pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, que abriu um inquérito para apurar uma suposta ligação da influenciadora digital com o tráfico de drogas no Complexo da Maré, comunidade do Rio.

“A Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) registrou as informações em um inquérito, que já apura o tráfico de drogas no Complexo da Maré, após obter as fotos e outras imagens da mulher. Os agentes analisam o conteúdo, e ela será ouvida na especializada. A investigação está em andamento para esclarecer todos os fatos”, dizia a nota da delegacia, no início deste ano.

Após a repercussão das imagens, a influencer foi ao Instagram para se pronunciar sobre a situação e debochou das imagens. “Fui ao Complexo da Maré ontem, estava lá no Baile da Disney. Oruam cantou lá, top. Fui bem recebida, não gastei um real. Bebi que só o c*, saí 10h. Tirei foto com geral, com cordão, sem cordão. Botaram cordão em mim, tiraram. E poucas”, disse.

Por fim, ela comentou sobre a sua presença no local. “Eu sou isso, eu vim da favela e vou continuar indo. Sabe por quê? Tem pessoas lá que nunca vão poder me ver se eu não for”, completou.