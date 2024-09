A Polícia Civil de Vilhena realizou, nesta quarta-feira, 4, a incineração de mais de 100 quilos de drogas apreendidas durante operações realizadas entre os anos de 2021 e 2024.

A ação foi conduzida em conformidade com as normas legais e com a presença de representantes do Ministério Público, agentes policiais e outros órgãos de fiscalização, garantindo a transparência e a lisura do processo.

Entre os entorpecentes destruídos estavam grandes quantidades de maconha, cocaína e crack, todas provenientes de apreensões em operações contra o tráfico de drogas na região. O volume expressivo de drogas incineradas reflete o trabalho contínuo e eficaz das forças de segurança no combate ao tráfico em Vilhena e nas áreas circunvizinhas.

A incineração foi realizada em um local seguro e adequado, seguindo todos os protocolos ambientais para evitar danos ao meio ambiente. A Polícia Civil reforça que as operações de combate ao tráfico continuarão intensificadas, com o objetivo de proteger a comunidade e retirar de circulação o maior número possível de drogas ilícitas.

Esse evento é mais um capítulo na luta incessante contra o crime organizado em Vilhena, demonstrando a determinação das autoridades em manter a ordem e a segurança no município.