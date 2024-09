Em uma ação coordenada e incisiva, as forças de segurança do Estado de Rondônia, compostas pela Polícia Civil e Polícia Militar, deram continuidade à bem-sucedida “Operação Persistere” nesta quarta-feira, 4 de setembro, em Vilhena.

Durante a operação, foi realizada a prisão de D.G.D.F., integrante de uma facção criminosa que atuava no município de Vilhena. A prisão ocorreu em uma residência localizada no bairro União, consolidando mais um passo significativo no combate ao crime organizado na região.

A “Operação Persistere” tem se destacado como um marco na estratégia de segurança pública implementada pelo Governo do Estado de Rondônia. Com o objetivo de desmantelar as estruturas criminosas que operam em Vilhena e outras localidades, a operação vem alcançando resultados expressivos, refletindo o compromisso do governo em garantir a segurança e o bem-estar da população rondoniense.

Desde o início da “Operação Persistere”, na última sexta-feira (30), 35 pessoas já foram presas, entre homens e mulheres, em várias localidades, incluindo Vilhena, Porto Velho e Colorado do Oeste, além dos estados do Rio de Janeiro e Santa Catarina. A operação resultou ainda na apreensão de armas, munições, drogas, celulares e no bloqueio de milhões em ativos financeiros.

A prisão de D.G.D.F., simboliza a continuidade e a determinação do Governo de Rondônia em erradicar o crime organizado do estado. A ação desta quarta-feira reforça o compromisso das forças de segurança em proteger a sociedade e promover a justiça, demonstrando que o combate ao crime é uma prioridade inabalável.

Com a “Operação Persistere”, o Governo de Rondônia demonstra, mais uma vez, que não há espaço para o crime em nosso estado. As forças de segurança, atuando de forma integrada e estratégica, seguem firmes no propósito de garantir a segurança e a tranquilidade da população, trazendo resultados concretos e enfraquecendo as bases das organizações criminosas.