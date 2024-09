Após 120 dias de estiagem, a população de Cabixi, finalmente respira aliviada com a chegada da tão esperada chuva.

O fenômeno, registrado em vídeo por moradores, trouxe uma sensação de renovação e esperança após um período prolongado de seca que afetou diretamente a economia e o bem-estar da comunidade.

A falta de chuva na região causou sérios problemas para os agricultores, que enfrentaram dificuldades para manter suas plantações e o gado. Além disso, os incêndios muitas vezes criminosos em propiedades rurais foi um desafio, obrigando muitos moradores a recorrerem a caminhões-pipa e ao Corpo de Bombeiros para combater as chamas.

A chuva de hoje foi recebida com comemorações nas redes sociais e nas ruas da cidade. Muitos moradores compartilharam vídeos e fotos do momento em que as primeiras gotas começaram a cair, aliviando o calor intenso e a poeira que tomava conta da região.

De acordo com especialistas, as chuvas que chegaram a Cabixi fazem parte de um fenômeno climático esperado para esta época do ano, que deve trazer mais precipitações nas próximas semanas. No entanto, ainda é cedo para dizer se a quantidade de chuva será suficiente para reverter os impactos da seca prolongada.

>>>Vídeo:

