Na tarde desta quarta-feira, 4 de setembro, um grave acidente foi registrado nas proximidades do município de Chupinguaia. Um caminhão Ford Cargo, que trafegava pela rodovia RO-391, tombou após o motorista perder o controle do veículo.

Uma equipe de resgate foi acionada e ao chegarem ao local, encontraram o condutor caído na rodovia com diversos ferimentos. A vítima recebeu atendimento no local e em seguida foi levado ao hospital. O condutor foi identificado por Aldo, que trabalha com poços artesianos.

As causas do acidente ainda estão sendo investigadas pelas autoridades locais. Há suspeitas de que o motorista possa ter perdido o controle do veículo devido a uma falha mecânica ou à tentativa de desviar de algum obstáculo na pista.

Este acidente reforça a necessidade de cuidados redobrados ao trafegar em rodovias, especialmente em regiões com trechos sinuosos e condições adversas. As autoridades locais alertam para a importância da manutenção preventiva dos veículos e o respeito às normas de trânsito para evitar tragédias como esta.

>>>Vídeo: