O deputado estadual Cássio Gois (PSD) tem sido um grande incentivador da cultura no estado de Rondônia, especialmente ao apoiar o retorno da tradicional Festa da Linguiça, em Cacoal, agora renomeada como Pomer Wust Fest.

Em 2023, sua emenda parlamentar foi essencial para o sucesso do evento, que celebrou as tradições pomeranas e reforçou os laços entre as comunidades de Cacoal e Espigão do Oeste.

Além de garantir a realização da Pomer Wust Fest, o parlamentar aproveitou a ocasião para anunciar o projeto que culminou na Lei n° 5721/2024.

Essa legislação oficializa a Semana Alusiva à Cultura, Incentivo e Difusão da Língua Pomerana no calendário do estado de Rondônia, visando preservar e promover a herança cultural desse grupo na região.

“A preservação das nossas tradições fortalece nossa identidade cultural. A Pomer Wust Fest é um exemplo vivo de como a união e a celebração comunitária valorizam nossas raízes”, destacou Gois.

“Com essa iniciativa, reafirmamos nosso compromisso com a preservação e valorização da cultura pomerana em Rondônia, consolidando a importância de eventos que promovem a identidade e o desenvolvimento cultural local”, finalizou o parlamentar.