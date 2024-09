Rondônia recebe pela primeira vez o curso de Licença C da CBF Academy, destinado à formação de treinadores de futebol com foco na capacitação para categorias de base.

O coordenador pedagógico do curso, Clóvis Franscicon, destacou a importância do programa: “O futebol é um viés de formação do indivíduo, e essa é a perspectiva do curso. São dois módulos: um online e outro presencial, que vai até o próximo domingo, com diversos conteúdos. Após isso, os alunos terão quatro meses para concluir o trabalho final da licença”, explicou Franscicon.

Entre os participantes está o presidente do Clube Atlético Pimentense, Heder Palmonari, que afirmou que o curso está sendo transformador: “É muito importante a CBF Academy estar aqui em Rondônia, nos trazendo essa oportunidade única. O curso veio para mostrar a importância da ciência no futebol mundial. Certamente, ao final do curso, estarei mais capacitado para disseminar esse conhecimento em minha região e no Clube Atlético Pimentense, proporcionando novas oportunidades para os jovens do Centro de Formação de Atletas do Clube”, ressaltou Palmonari.

Licença C

O curso Treinador de Futebol da CBF Academy é voltado para a formação de treinadores que atuam na iniciação esportiva, focando no desenvolvimento de crianças e adolescentes (Escolas de Formação e Sub-11). Além de abordar aspectos pedagógicos e metodológicos, o curso desenvolve temas como elaboração de currículos técnicos, táticos e coordenativos, treinamento de campo e o papel do treinador na iniciação esportiva. Ao final do programa, os participantes estarão aptos a atuar de maneira competente, moderna e ética.

Objetivos

A Licença C tem como objetivo promover reflexões e desenvolver competências para que o treinador conduza eficazmente o processo de iniciação ao futebol em crianças e adolescentes.

Público-alvo

Destina-se a profissionais que atuam ou desejam atuar como treinadores em Escolas de Futebol ou categorias Sub-11.

Formato

O curso é semipresencial, com atividades online ao vivo e módulos práticos presenciais realizados na cidade indicada no momento da inscrição.