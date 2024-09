ERON FIRMINO CASA A FILHA No último dia 31, o renomado cabelereiro Eron Firmino do prestigiado ERON HAIR em Cacoal/RO, conduziu emocionado e orgulhoso a filha LUANA BOSSA em sua cerimônia de casamento com o premiado fisiculturista e treinador RHUAN PATRICK CORÁ. A celebração foi ministrada pelo juiz de paz Mizael, onde familiares e convidados do casal testemunharam o emocionante momento no salão de eventos do TOLDU’S Buffet, lindamente decorado pelo expert Marcio Ermenegildo. FOTÓGRAFO PERAZZOLI

NOVO PEUGEOT 2008 na PSV PEUGEOT Registrei o casal ortopedista Mário Sérgio Gusukuma e Clarice Fumie Hamanaka em dia de compras na renomada concessionária PSV PEUGEOT em Cacoal, do renomado GRUPO GILBERTO MIRANDA em Rondônia, empresa que receberá o tradicional TROFÉU CACAU DE OURO 2024 idealizado e realizado há 21 ANOS por esta jornalista, no dia 26 de outubro próximo.

CASA & DECORAÇÃO Em Cacoal, registrei na CASA & DECORAÇÃO a mais completa loja de móveis e decoração de Rondônia, os sócios proprietários WENDER GARCIA e OTÁVIO FOLI. A moderna e elegante loja receberá o tradicional TROFÉU CACAU DE OURO 2024 idealizado e realizado há 21 ANOS por esta jornalista, no dia 26 de outubro próximo. Também será homenageada com o tradicional troféu a loja DIMARE CACOAL de móveis planejados, com sua capacitada e atenciosa equipe de Arquitetos e Projetistas.

SICOOB FRONTEIRAS NO CONARH 2024 A renomada cooperativa financeira SICOOB FRONTEIRAS que receberá o tradicional TROFÉU CACAU DE OURO 2024 idealizado e realizado há 21 ANOS por esta jornalista, no dia 26 de outubro próximo, marcou presença em um dos maiores encontros de Recursos Humanos do mundo, o Congresso Nacional sobre Gestão de Pessoas – CONARH 2024 em São Paulo/RO, evento promovido pela Associação Brasileira de Recursos Humanos – ABRH. Participou da grande imersão em experiências e inovações sobre o universo do RH, toda a diretoria da SICOOB FRONTEIRAS. Na foto o gerente regional Éder Vargas de MS, o diretor José Aparecido, a gerente Marliane Nogueira de Gestão de Pessoas, a diretora de negócios Rosilaine Repiso Izidoro, os gerentes regionais Diego Ludwig de RO/MT e Vinicius Viel de MT, e o diretor administrativo Tiago de Almeida Zandoná.

CACOAL SELVA PARK NO TROFÉU CACAU DE OURO 2024 O famoso Complexo CACOAL SELVA PARK com suas inúmeras piscinas, inclusive piscina de ondas, toboáguas, lago com pedalinhos, trilhas, restaurantes, lanchonetes, lojas, bosque com churrasqueiras, hospedagem em cabanas e hotel, é uma das empresas que receberá o tradicional TROFÉU CACAU DE OURO 2024 idealizado e realizado há 21 ANOS por esta jornalista, no dia 26 de outubro próximo. Na foto o casal proprietário NÉRIO e VERA TRAVAIN BIANCHINI.

ELLEN REZENDE NO TROFÉU CACAU DE OURO 2024 Cirurgiã-dentista ELLEN REZENDE Especialista em HARMONIZAÇÃO FACIAL há OITO ANOS, receberá o tradicional TROFÉU CACAU DE OURO 2024 idealizado e realizado há 21 ANOS por esta jornalista, no dia 26 de outubro próximo. Dra. ELLEN Rezende atende em sua moderna clínica na avenida Isabel Betiol no Bairro Pichek, em Cacoal/RO.

DECORCOLORS NO TROFÉU CACAU DE OURO 2024 A empresa DECORCOLORS receberá o tradicional TROFÉU CACAU DE OURO 2024 idealizado e realizado há 21 ANOS por esta jornalista, no dia 26 de outubro próximo. Além de tintas, a empresa oferece uma linha completa em iluminação, piso drenante e antiderrapante para ser utilizado em tráfego de pessoas, carros e caminhões, e que pode também ser usado em piscinas e banheiros. A DECORCOLORS está localizada na rua José do Patrocínio entre as avenidas Dois de Junho e Porto Velho, em Cacoal/RO. Na foto a sócia proprietária KEITY MEIRE.

BELA ALDEIA NO TROFÉU CACAU DE OURO 20245 A moderna CLÍNICA BELA ALDEIA de Estética Especializada em cuidados com a pele, Rejuvenescimento, Harmonização Facial e Íntima, cuidados Corporais, com uma grande equipe capacitada, receberá o tradicional TROFÉU CACAU DE OURO 2024 idealizado e realizado há 21 ANOS por esta jornalista, no dia 26 de outubro próximo. A elegante clínica da empreendedora ALDEIZA MENEZES está localizada na avenida Porto Velho esquina com rua dos Pioneiros em Cacoal/RO.

POLLY SÁVIO NO TROFÉU CACAU DE OURO 2024 O CENTRO AUDITIVO OUÇA MAIS na avenida Cuiabá em Cacoal/RO, é uma das empresas que receberá o tradicional TROFÉU CACAU DE OURO 2024 idealizado e realizado há 21 ANOS por esta jornalista, no dia 26 de outubro próximo. Na foto a renomada FONOAUDIÓLOGA POLLYANNE SAVIO SOUZA da moderna e prestigiada clínica.

CLAUDEMIR BORGHI NO TROFÉU CACAU DE OURO 2024 O renomado OTORRINOLARINGOLOGISTA CLAUDEMIR BORGHI receberá o tradicional TROFÉU CACAU DE OURO 2024 idealizado e realizado há 21 ANOS por esta jornalista, no dia 26 de outubro próximo. A moderna clínica está localizada na avenida Cuiabá em Cacoal/RO.

PORTAL NEWSRONDÔNIA NO TROFÉU CACAU DE OURO 2024 O renomado JORNAL ELETRÔNICO NEWS RONDÔNIA no Facebook, Site de Notícias e Eventos de Rondônia, com sede em Porto Velho/RO, dos sócios proprietários FABIANO COUTINHO e MAURO BRISA receberá o tradicional TROFÉU CACAU DE OURO 2024 idealizado e realizado há 21 ANOS por esta jornalista, no dia 26 de outubro próximo, no salão de eventos TOLDU’S Buffet.

RODOLFO GONÇALVES NO TROFÉU CACAU DE OURO 2024 O empreendedor dançarino RODOLFO GONÇALVES da CASA DE DANÇA RODOLFO GONÇALVES e RODOLFO GONÇALVES PRODUÇÕES em Cacoal/RO, receberá o tradicional TROFÉU CACAU DE OURO 2024 idealizado e realizado há 21 ANOS por esta jornalista, no dia 26 de outubro próximo, no salão de eventos TOLDU’S Buffet.

VALDECI LOPES FEZ ANIVERSÁRIO O diretor VALDECI LOPES da RADIO MASSA FM e empresário da TV SURUI em Cacoal/RO, comemorou aniversário nesta semana ao lado da esposa empresária Fabiana de Oliveira Hellmann. Valdeci Lopes é presença confirmada no tradicional TROFÉU CACAU DE OURO 2024, onde receberá a homenagem pelas empresas MASSA FM e TV SURUI no evento idealizado e realizado há 21 ANOS por esta jornalista, no dia 26 de outubro próximo, no salão de eventos TOLDU’S Buffet.

24 ANOS DE FELIZ UNIÃO DE KELLI e LÚCIO A farmacêutica e bioquímica KELLI MOREIRA sócia proprietária do renomado LABORANÁLISES, e o empresário LÚCIO DE FREITAS sócio da empresa ITATIBA TERRAPLANAGEM comemoraram no último DIA 02, em Cacoal/RO, 24 ANOS de matrimônio.

DNA MIDAS NO TROFÉU CACAU DE OURO 2024 Em Cacoal/RO, o empresário FRANCISCO JUNIOR da empresa de Produção de Mídia e Transmissão DNA MIDAS muito requisitado para produções do cinema publicitário corporativo e de Podcast, e Transmissões On Line é o responsável pela produção do PODCAST MARISA LINHARES que entrevistará cada HOMENAGEADO do tradicional TROFÉU CACAU DE OURO 2024 idealizado e realizado há 21 ANOS por esta jornalista, que acontecerá no dia 26 de outubro próximo, no salão de eventos TOLDU’S Buffet, que terá TRANSMISSÃO AO VIVO pelo YOU TUBE produzido pela empresa DNA MIDAS.

CASAL NO HOTMART FIRE O casal CARLA FAÉ e IGOR TRAVAIN com a filhinha AVA, participaram na última semana em Belo Horizonte/MG, do concorrido HOTMART FIRE festival mais importante sobre economia criativa no mercado digital da América Latina. Evento global, que acontece anualmente no Brasil, sobre empreendedorismo digital, marketing, tecnologia, inovação e influência digital. Considerado