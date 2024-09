Em um marco significativo para o agronegócio regional, a Sicoob Credisul se destacou ao se tornar a primeira instituição financeira a operar a nova linha de Cédula de Produto Rural (CPR) oferecida pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). A estreia da linha ocorreu em Comodoro (MT) com liberação de R$ 450 mil a um pecuarista em um prazo para pagamento de cinco anos, sinalizando um avanço significativo para pequenos e médios produtores da região.

A Cédula de Produto Rural (CPR) é um título de crédito crucial para o financiamento do agronegócio brasileiro. Permite que produtores rurais antecipem recursos para suas safras com base na garantia de produção futura. A linha oferecida pelo BNDES aprimora esse mecanismo, oferecendo condições mais favoráveis e um acesso mais facilitado ao crédito, o que pode transformar a dinâmica do financiamento.

Entre os principais benefícios da nova linha estão a simplificação do acesso ao crédito, essencial para a compra de insumos e equipamentos, taxas diferenciadas e maior prazo para pagamento. Além disso, o novo modelo reduz a burocracia, exigindo apenas o Cadastro Ambiental Rural (CAR) como documentação necessária.

O primeiro beneficiado por essa inovação foi um pecuarista de Comodoro (MT), que queria adquirir um trator para aumentar a eficiência em sua propriedade. Com à nova linha do BNDES e o apoio da Sicoob Credisul, ele conseguiu a liberação em apenas duas semanas.

Janaina Lopes, gerente de negócios da Sicoob Credisul, destaca o impacto positivo da nova linha. “Já oferecíamos CPR com nossos recursos, mas a nova linha do BNDES facilitou o processo para o pequeno e médio produtor. As condições de taxa e prazo proporcionadas pelo novo modelo foram um grande diferencial”.

A equipe da Sicoob Credisul trabalhou intensamente para ajustar suas operações a nova linha, o que foi crucial para o sucesso dessa primeira operação. Ao facilitar o acesso ao financiamento, a cooperativa não apenas apoia o crescimento dos produtores, mas também contribui para o fortalecimento do agronegócio no país.