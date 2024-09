Na manhã desta quinta-feira (5), a vereadora Nica Cabo João, do partido PODEMOS, visitou a redação do Extra de Rondônia , momento em que falou sobre sua trajetória política e os planos para um possível segundo mandato na Câmara Municipal de Vilhena.

Em seu primeiro mandato, Nica afirmou que enfrentou grandes desafios pessoais, como a perda do marido, o ex-vereador Cabo João, vítima da Covid-19.

Ele era seu principal mentor, e sua morte representou um período de luto profundo. No entanto, a vereadora buscou forças para continuar e alcançar importantes realizações.

Entre suas conquistas, Nica destacou a interlocução entre o município e a deputada federal Sílvia Cristina, que resultou na instalação do Instituto de Prevenção do Hospital do Amor em Vilhena, que já está em funcionamento há três meses.

O centro oferece atendimento especializado para a prevenção do câncer, uma demanda antiga da região. Para Nica, essa conquista é fruto de muito trabalho e dedicação ao longo do mandato.

Ao ser questionada sobre as dificuldades que enfrentou na Câmara, a vereadora ressaltou que, apesar das trocas de prefeitos e dos obstáculos gerados pela pandemia, ela se manteve firme em seus objetivos. “Foi um mandato bem difícil, mas não desisti. O projeto do Instituto do Câncer foi algo que consegui realizar com a ajuda das emendas da deputada Sílvia Cristina, e hoje o instituto está atendendo até três vezes por semana”, comentou.

Sobre as críticas à atual legislatura, Nica reconhece que a Câmara Municipal enfrentou momentos de tensão, mas defendeu seu papel como representante do povo. “Eu fui eleita para trabalhar em benefício da população, e não para brigar por questões políticas particulares”, afirmou.

Para um possível segundo mandato, a vereadora tem como prioridade a ampliação dos programas de prevenção ao câncer, melhorias na saúde e no apoio aos autistas, além de ações voltadas à assistência social. Ela também destacou a importância de investimentos em infraestrutura nos bairros mais novos de Vilhena, como Barão e Cidade Verde, que carecem de serviços básicos como escolas, creches e iluminação pública.

Nica fez um agradecimento aos eleitores que confiaram em seu trabalho e pediu mais uma oportunidade para continuar os projetos que estão em andamento. “Peço mais uma oportunidade para que eu possa seguir com os projetos que já iniciei, em especial na área da saúde, onde há muito a ser feito”, concluiu a vereadora.

A vereadora encerrou a entrevista com uma mensagem de esperança e compromisso com o povo de Vilhena, reforçando seu desejo de continuar lutando pelo bem-estar da população.