Um acidente envolvendo uma motocicleta e um carro ocorreu no início da tarde desta sexta-feira, 6, em Vilhena.

O motociclista sofreu ferimentos e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros, sendo encaminhado ao Hospital Regional.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, o condutor da moto trafegava pela Avenida Dedimes Cechinel (Perimetral), em direção à Avenida Melvin Jones, quando, ao cruzar com a Rua 102-29, colidiu com um VW Gol. O carro era ocupado por uma família que reside na área rural de Cabixi e estava em Vilhena para realizar exames médicos.

Dos ocupantes do carro, apenas um garotinho sofreu um pequeno corte na cabeça, causado pelos estilhaços de vidro. Uma senhora de 80 anos, que estava no lado da colisão, não sofreu ferimentos.

Com o impacto, a motocicleta ficou presa à lateral direita do veículo, e o motociclista foi arremessado, caindo do outro lado da via, o que lhe causou os ferimentos.

A Polícia Militar de Trânsito (Ptran) foi acionada, isolou a área para a realização da perícia e registrou a ocorrência.

