Felipe Fava, de 31 anos, natural de Vilhena, concorre pela primeira vez a uma vaga na Câmara Municipal nas eleições de 2024.

Trabalhando recentemente como assessor administrativo na Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos de Vilhena (Semosp), Felipe acredita que sua experiência na gestão pública pode contribuir para uma nova fase de desenvolvimento no município.

Em entrevista ao Extra de Rondônia, Felipe explicou por que decidiu se candidatar. Segundo ele, Vilhena necessita de renovação política, com novas ideias e energia para enfrentar os desafios do município. “Temos vereadores antigos, que são boas pessoas, mas que estão estagnados no tempo. Não é só porque você está alinhado com o prefeito que deve concordar com tudo ou brigar por oposição. O importante é analisar o que é benéfico para a cidade”, afirmou.

Entre suas propostas, Felipe destacou a criação de uma Guarda Municipal. Ele vê a necessidade de um reforço na fiscalização municipal e acredita que a polícia estadual deve focar em suas funções primárias. A criação da guarda, segundo ele, ajudaria a melhorar a segurança pública e a fiscalização de questões locais.

Outro ponto forte de sua campanha é a atração de novas indústrias para Vilhena, com foco na geração de empregos e aumento da produção local. Felipe mencionou seu interesse em trazer uma empresa de reciclagem de materiais hospitalares que não só geraria empregos, mas também transformaria resíduos em energia, sem custos adicionais para o município.

Em relação às demandas da população, o candidato observou que saúde, educação e obras são as principais preocupações dos vilhenenses. “Quando a população vê saúde, educação e obras funcionando, acha que a cidade está ótima, mas Vilhena precisa de muito mais”, comentou. Ele também destacou a necessidade de atenção especial às crianças com autismo e outras necessidades especiais, com capacitação de profissionais da educação para atender melhor esses alunos.

Acompanhando o crescimento desordenado da cidade, Felipe sugere que Vilhena deve expandir verticalmente, com a construção de prédios e o incentivo à instalação de novas indústrias para dinamizar a economia local. Ele também criticou a falta de equipamentos públicos em áreas mais distantes do centro, como escolas e postos de saúde.

Ao ser questionado sobre o atual trabalho da Câmara de Vereadores, Felipe foi direto: “Acompanhei várias sessões e vi vereadores mais preocupados com redes sociais do que com as demandas da população”. Ele acredita que sua participação na gestão pública o preparou para entender melhor o funcionamento do município e propõe um mandato mais próximo das necessidades da comunidade, com foco em resultados práticos.