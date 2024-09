Os preços da carne de frango iniciaram setembro em alta em grande parte das praças acompanhadas pelo Cepea.

Segundo pesquisadores, o impulso vem do típico aumento da demanda neste período de maior poder de compra da população (recebimento dos salários). Agentes relataram que muitos atacadistas precisaram reabastecer os estoques.

Quanto aos abates de frango no segundo trimestre de 2024, dados divulgados pelo IBGE indicam que foram recordes, considerando-se toda a série histórica do Instituto, iniciada em 1997.

Conforme pesquisadores do Cepea, o cenário evidencia a estratégia do setor em elevar a produção, no intuito de atender à demanda externa aquecida pela proteína brasileira. Foram 1,6 bilhão de cabeças de frango abatidas no período, 1% a mais que nos primeiros três meses de 2024 e 3,2% acima da quantidade registrada em igual intervalo de 2023.