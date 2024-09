A 39ª Exposição e Feira Agrotecnológica de Pimenta Bueno (Expopib) segue até sábado (7) e se destaca como um dos maiores eventos da região, combinando cultura e desenvolvimento econômico.

Este ano, a feira recebeu o apoio crucial do deputado estadual Cássio Gois (PSD), que destinou uma emenda de R$ 50 mil para garantir a sua realização e sucesso.

A Expopib promove uma série de atividades voltadas para o agronegócio, com destaque para exposições, torneios leiteiros, comercialização de gado e shows artísticos.

Além disso, o evento gera impacto direto no comércio local, com hotéis e restaurantes lotados e o aumento do movimento em postos de gasolina e serviços diversos.

“A Expopib coloca Pimenta Bueno no mapa do desenvolvimento, trazendo inovações na agricultura, pecuária e até na indústria, como a maior fábrica de bicicletas do Brasil”, afirmou Gois.

Com sua contribuição, o deputado Cássio Gois, que é membro ativo da Comissão de Agropecuária e Política Rural da Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero), reforça o compromisso em promover o crescimento econômico da região e valorizar as atividades rurais, fundamentais para o desenvolvimento de Rondônia.