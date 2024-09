O mercado físico do boi gordo voltou a apresentar preços mais altos nesta quinta-feira (5).

O ambiente de negócios ainda sugere pela continuidade deste movimento no curto prazo, em linha com a atual posição das escalas de abate, que seguem encurtadas em grande parte do país, com uma média de seis a sete dias úteis.

Em relação à demanda de carne bovina, o mercado segue bastante aquecido, com forte ritmo de exportação, em um ambiente em que o Brasil é o grande fornecedor de proteínas de origem animal em escala global.

“A demanda doméstica também está aquecida neste momento”, disse o analista da consultoria Safras & Mercado, Fernando Henrique Iglesias.

Preços da arroba do boi

São Paulo: R$ 251,43

Goiás: R$ 239,36

Minas Gerais: R$ 235,94

Mato Grosso do Sul: R$ 250,25

Mato Grosso: R$ 218,72

Mercado atacadista

O mercado atacadista se mantém com preços firmes. Segundo Iglesias, o ambiente de negócios ainda sugere pela elevação dos preços no curto prazo, em linha com a boa demanda durante a primeira quinzena do mês, período pautado por maior apelo ao consumo.

O quarto traseiro segue precificado a R$ 18,40 por quilo. O quarto dianteiro ainda é precificado a R$ 14,00 por quilo. A ponta de agulha permanece precificada a R$ 14,00.

Câmbio

O dólar comercial encerrou a sessão em queda de 1,18%, sendo negociado a R$ 5,5715 para venda e a R$ 5,5695 para compra. Durante o dia, a moeda norte-americana oscilou entre a mínima de R$ 5,5700 e a máxima de R$ 5,6483.