Doralice Mendes da Rocha, conhecida como “Tia Dora”, visitou a redação do Extra de Rondônia, momento em que concedeu entrevista sobre sua candidatura à vereadora pelo MDB em Vilhena.

Com uma trajetória política marcada pela sua atuação na Câmara Municipal entre 1992 e 1996, Tia Dora compartilhou suas motivações e propostas para o pleito de 2024.

Histórica integrante do MDB, filiada desde 1988, Dora é uma figura ativa na política local. Além de vereadora, ela também atuou como professora e diretora de escolas na cidade, e por 20 anos esteve à frente de uma creche, onde desempenhou um papel importante na educação infantil de Vilhena.

Após enfrentar problemas de saúde, Tia Dora está recuperada e decidiu retomar suas atividades políticas. Em sua entrevista, Dora afirmou: “Eu me orgulho do tempo que passei na Câmara. Fui autora de inúmeras indicações, projetos e requerimentos. Após meu mandato, dediquei-me à creche por 20 anos, mas precisei me afastar para cuidar da saúde. Agora, estou bem e disposta a voltar para fazer o que Vilhena precisa, principalmente na área de educação infantil”.

A candidata destacou a demanda crescente por creches no município, ressaltando que muitas mães enfrentam dificuldades para encontrar vagas, especialmente em creches públicas. Ela também mencionou a necessidade de melhorar o acesso à educação e à saúde na cidade, que, segundo ela, não acompanharam o crescimento populacional de Vilhena. “Vejo que a cidade aumentou muito e as creches não atendem toda a clientela. Quero trabalhar por essa causa, ajudando as mães que precisam deixar seus filhos para trabalhar”, afirmou.

Tia Dora ainda apontou a importância de fortalecer a segurança pública, especialmente no que se refere à prevenção da entrada de jovens no mundo do crime. Ela enfatizou que programas sociais, culturais, esportivos e, principalmente, educacionais, são essenciais para enfrentar esse desafio.

Dora também destacou que desde sempre fez parte do grupo de apoio à Família Donadon, e que enxerga nestas eleições a possibilidade de retorno ao Executivo, através da candidata a prefeita Raquel, algo que considera positivo. “Eles têm sensibilidade para entender os problemas da população mais carente, são atentos às demandas sociais e fizeram grandes obras em nossa cidade”, analisa.

Ao final da entrevista, Dora fez um apelo aos eleitores. “Peço aos vilhenenses e aos amigos que me ajudem a continuar esse trabalho. Já cuidei de muitas crianças que hoje são doutores. Precisamos dar continuidade a esse esforço por uma cidade melhor”, encerrou.