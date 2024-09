O ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, anunciou sua visita ao Estado de Rondônia no próximo dia 25 de setembro.

Em um vídeo divulgado por ele mesmo, Bolsonaro confirmou sua agenda em Ji-Paraná e Porto Velho, onde participará de eventos para apoiar candidatos do Partido Liberal (PL) e de legendas aliadas.

Bolsonaro também mencionou a possibilidade de visitar “outros municípios” durante sua passagem pelo estado, embora não tenha especificado quais seriam essas cidades. Além disso, está previsto um encontro com candidatos do PL de todo o Estado, reforçando seu apoio às campanhas de prefeitos e vereadores que concorrem nas eleições municipais.

No vídeo, Bolsonaro se dirige diretamente aos seus eleitores:

“Olá amigos de Ji-Paraná, Rondônia. No próximo dia 25 estaremos nesse município, dando uma força aos nossos candidatos, prefeitos e vereadores. Conto com a sua presença. E no dia seguinte, rumaremos em direção a Porto Velho, onde decolaremos de volta a Brasília, passando por alguns municípios. Mais uma vez, conto com a sua presença, muito obrigado pelo apoio e pela consideração. Nós não vamos desistir do Brasil. Um abraço de Ji-Paraná, um abraço Rondônia.”

