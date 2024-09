A Polícia Federal (PF) prendeu nesta sexta-feira, 6 de setembro, um homem por tráfico de drogas na cidade de Porto Velho/RO.

A ação foi realizada durante o cumprimento de quatro mandados judiciais, sendo dois de prisão preventiva e dois de busca e apreensão, expedidos pela 2ª Vara de Tóxicos.

As investigações tiveram origem nas ações de fiscalização de rotina no Aeroporto Internacional de Porto Velho/RO. Durante o cumprimento dos mandados, aproximadamente dois quilos de cocaína foram localizados no quarto do investigado. Após a apreensão da droga, foi dada voz de prisão em flagrante ao indivíduo.

O preso foi encaminhado à Polícia Federal para a lavratura dos procedimentos e, após ser submetido a exame de corpo de delito, será conduzido à Cadeia Pública de Porto Velho/RO, onde permanecerá à disposição da Justiça. Uma mulher envolvida no caso está foragida.