A Sicoob Credisul está celebrando 25 anos de história com uma série de ações e eventos especiais.

Fundada em novembro de 1999 em Vilhena, Rondônia, a cooperativa começou com um grupo de 35 pessoas e um sonho: ajudar a economia local a desenvolver-se.

Desde então, a cooperativa cresceu sempre com resultados anuais positivos e, hoje, atua em 37 cidades nos estados do Acre, Amazonas, Rondônia e Mato Grosso, com mais de 110 mil cooperados e R$ 8 bilhões em recursos administrados.

A comemoração dos 25 anos se estenderá até 2025, com eventos para cooperados e comunidades. Um dos destaques é a ação ‘Caminhos da Cooperação’, uma iniciativa itinerante que percorrerá 11 mil quilômetros, passando pelas cidades onde a cooperativa está presente com um caminhão transformado em centro de cultura e educação financeira. A programação inclui cinema ao ar livre, óculos de realidade virtual e atividades lúdicas e interativas, todas com foco em educação financeira. O tour teve início em Pimenteiras do Oeste (RO) no dia 3 de setembro e encerrará em Humaitá (AM) no dia 3 de novembro.

A cooperativa também lançou a promoção ‘Quem Quer Ser Um Milionário?’, válida para novas associações feitas pelo aplicativo Sicoob até 31 de dezembro. Os novos cooperados que utilizarem o código EXPO2024 na abertura de conta concorrerão a 1 milhão de pontos do Coopera, programa de fidelidade do Sicoob. Outra promoção é a ‘Você na Exponorte com a Sicoob Credisul’, que sorteou entradas para um camarote exclusivo, passaportes individuais para a arena e pulseiras para o camarim dos artistas.

JORNADA DE SUCESSO

A primeira agência da Sicoob Credisul foi inaugurada em março de 2000, e desde então a cooperativa se tornou uma importante parceira para empresários, agricultores e comunidades. Com 46 pontos de atendimento, a cooperativa continua a expandir, oferecendo soluções financeiras acessíveis para todos.

Para Ivan Capra, presidente do Conselho de Administração, o sucesso da cooperativa se deve à confiança dos cooperados e ao empenho de todos os envolvidos. “Cada conquista é resultado de um esforço coletivo, onde a colaboração e o comprometimento de cada membro desempenham um papel crucial. A história da Sicoob Credisul é construída a muitas mãos, com paixão e empenho de todos que acreditam na nossa missão. Estamos celebrando não apenas 25 anos de sucesso, mas um legado de confiança e excelência que continuará a guiar nosso futuro”.

Vilmar Saúgo, diretor executivo, fala sobre o compromisso da cooperativa em fazer a diferença. “A Sicoob Credisul é uma cooperativa jovem, com feitos históricos e que coleciona resultados expressivos ao longo dos seus 25 anos. Isso, sem nunca esquecer das necessidades da comunidade. Vamos continuar crescendo a cooperativa e desenvolvendo a comunidade onde estamos inseridos”.

Outra atração é o ‘Festival de Prêmios’, que sorteará mais de R$ 173 mil em prêmios, incluindo R$ 25 mil em dinheiro, viagens com acompanhante para a Bahia e 20 prêmios de R$ 5 mil.