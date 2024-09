Neste sábado (07), feriado da independência, os candidatos à reeleição, Delegado Flori e o vice Aparecido Donadoni, levaram uma multidão para as ruas do bairro mais populoso de Vilhena, o Cristo Rei.

No percurso, que se estendeu por mais de 3 quilômetros, Flori e Donadoni cumprimentaram e conversaram com moradores e comerciantes locais.

A Caminhada da Independência, como está sendo chamada por seus apoiadores, foi a terceira e maior já realizada desde o início destas eleições. Conforme a coordenação de campanha, mais de 600 pessoas participaram do ato, que mostra a força do atual prefeito e favorito para continuar à frente do executivo municipal.

A multidão se concentrou no cruzamento das avenidas Melvin Jones e Dedimes Cechinel (Perimentral), saindo por ruas e avenidas nas proximidades. Após percorrer 3 quilômetros, o ato se encerrou na rua 1703, Bairro Jardim Primavera, onde tem obra de asfaltamento sendo executada pela gestão de Flori.

No final do ato, Flori agradeceu aos presentes pela participação maciça. “Pessoal, fico muito agradecido pela participação de todos neste projeto que é fazer Vilhena crescer ainda mais. Como eu disse na caminhada passada, vão para as suas casas descansar que eu vou continuar nessa empreitada, tem muita coisa para fazer. Obrigado a todos”, declarou.

Entre apoiadores, participaram da caminhada candidatos a vereadores, o deputado estadual Luizinho Goebel, representantes do deputado Ezequiel Neiva e dos senadores Jaime Bagattoli e Marcos Rogério.