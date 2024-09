Em resposta ao Requerimento 1327/2024, apresentado pela deputada estadual Ieda Chaves (União Brasil), a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia (CAERD) apresentou um plano de ação para solucionar os problemas de abastecimento de água no residencial Cristal da Calama, em Porto Velho.

Os moradores da região narram que enfrentam dificuldades há pelo menos cinco anos e, segundo a empresa prestadora do serviço, os problemas têm sido agravados devido à escassez hídrica causada pelos fenômenos climáticos El Niño e La Niña.

À época, a parlamentar escreveu: “Este transtorno não afeta apenas as necessidades básicas de consumo, mas também a limpeza e o saneamento das residências, potencializando riscos à saúde pública”. Ieda Chaves reiterou também que a continuidade e a qualidade do abastecimento de água são fundamentais para a dignidade e o bem-estar dos cidadãos.

De acordo com Lauro Fernandes da Silva Júnior, diretor técnico operacional da CAERD, a companhia identificou um déficit de vazão nos poços tubulares profundos que atendem o residencial. “A vazão atual é de 80 m³/h, e a necessidade é de 110 m³/h, apresentando uma diferença de 30 m³/h, a menor, fazendo-se necessária a perfuração de pelo menos dois poços para suprir o abastecimento local”, disse.

Silva Júnior informou ainda que, para solucionar o problema, a Caerd iniciará a perfuração de pelo menos dois novos poços, além de outras ações, como a manutenção da rede de distribuição e a individualização dos poços existentes. “A companhia iniciou a contratação de empresas para perfuração de poços tubulares profundos em todo o estado, sendo que, em Porto Velho, está prevista a perfuração de 14 poços, contemplando a área urbana e distritos”, acrescentou o diretor operacional.

Sistema de abastecimento

Além dessa macro ação, outras ações estão sendo executadas concomitantemente, especificamente no sistema de abastecimento do residencial Cristal da Calama, conforme descrito no Ofício. Ainda neste mês, estão previstos: manutenção na rede de distribuição, ramais de ligações, vazamentos, desperdícios, etc. (pontos críticos); individualização dos poços 2 e 4 (observamos que os dois poços estão interligados na mesma rede); operador 24 horas por dia até a regularização com instrução de operação, abastecimento de três horas; e perfuração de três poços (diretoria em estudo).

Expectativa

Diante das justificativas e atividades apresentadas, Ieda Chaves reafirmou que é crucial assegurar medidas urgentes pela necessidade de “regularização do fornecimento de água no residencial e a garantia de um serviço eficiente e confiável para todos os moradores, com transparência”.