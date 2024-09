As eleições municipais de 2024 no Cone Sul de Rondônia estão movimentando o cenário político com uma alta quantidade de candidatos disputando tanto os cargos executivos quanto legislativos.

Nas sete cidades da região, há uma grande disputa pelo poder, com destaque para o volume expressivo de candidatos a vereadores.

Em Cabixi, duas chapas estão concorrendo ao cargo de prefeito e vice-prefeito, enquanto 53 candidatos disputam as vagas na Câmara Municipal. O cenário em Cerejeiras é semelhante, com duas chapas ao Executivo e um total de 65 candidatos na corrida pelo Legislativo.

Já em Chupinguaia, a disputa é mais acirrada, com três chapas ao Executivo e 70 candidatos a vereador. Em Colorado do Oeste, a corrida para a prefeitura conta com cinco chapas, enquanto 94 candidatos estão inscritos para o Legislativo, tornando-se uma das maiores disputas da região. Corumbiara apresenta um quadro diferente, com apenas uma chapa concorrendo ao Executivo e 48 candidatos disputando as cadeiras de vereador.

Pimenteiras do Oeste, o menor município da região, tem duas chapas concorrendo ao Executivo e 44 candidatos a vereador, enquanto Vilhena, a maior cidade do Cone Sul, conta com três chapas ao Executivo e um impressionante número de 131 candidatos a vereador.

IMPUGNAÇÕES

As eleições municipais de 2024 no Cone Sul de Rondônia também têm sido marcadas por impugnações de candidaturas. Ao todo, 16 registros foram impugnados nas sete cidades da região, sendo 13 para o cargo de vereador e três relacionados ao Executivo, com dois vices e um prefeito.

Um caso que chama atenção é o de Pimenteiras do Oeste, que, apesar de ser o menor colégio eleitoral da região e possivelmente do estado, contabilizou oito impugnações de candidatos. Desses, dois envolvem o cargo de prefeito e vice-prefeito.