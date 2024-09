A deputada estadual Dra. Taíssa Sousa (Podemos) visitou, na última quinta-feira(05), o Bumbódromo de Guajará-Mirim para acompanhar de perto o andamento das obras de revitalização do espaço, que será o palco do tradicional festival Duelo na Fronteira, entre os bois-bumbás Malhadinho e Flor do Campo.

Ao lado do Secretário de Estado de Obras e Serviços Públicos (SEOSP), Elias Rezende, a deputada destacou a importância das melhorias que estão sendo realizadas para garantir um evento ainda mais seguro, confortável e organizado para os brincantes e visitantes.

Durante a visita, Elias Rezende explicou que, a pedido da deputada Dra. Taíssa e sob determinação do governador Marcos Rocha, o governo de Rondônia está empenhado em entregar o Bumbódromo totalmente revitalizado a tempo para a festa. “Estamos refazendo o piso da arena central, onde as apresentações acontecem, além de uma reforma completa dos banheiros, com novas louças, parte hidráulica e elétrica. Também faremos melhorias no acesso ao espaço, incluindo a colocação de brita ao redor, garantindo mais segurança e comodidade para quem vier prestigiar o evento”, destacou o secretário.

As reformas também incluem a reestruturação da parte elétrica, que sofreu danos após furtos ocorridos no local. “Estamos comprometidos em revitalizar o Bumbódromo, atendendo ao pedido da deputada e honrando o compromisso do governador Marcos Rocha com a cultura de Guajará-Mirim. Queremos garantir que o evento aconteça de forma brilhante, como a população merece”, completou Elias Rezende.

A deputada Dra. Taíssa, que foi a primeira a destinar uma emenda parlamentar para o evento, celebrou o andamento das obras e ressaltou a importância da revitalização para a cultura local. “Ver as obras acontecendo nos dá muita esperança de que teremos um festival ainda mais bonito e seguro. Os brincantes, que são a alma dessa festa, terão um espaço melhor estruturado, sem problemas com o piso e com banheiros reformados, o que vai proporcionar mais conforto e segurança. A cultura de Guajará-Mirim merece todo esse cuidado”, afirmou a deputada.

O festival Duelo na Fronteira é um dos eventos mais tradicionais de Guajará-Mirim, celebrando a cultura dos bois-bumbás Malhadinho e Flor do Campo. Com o apoio do governo estadual e da deputada, a expectativa é de que o evento deste ano, que acontece dos dias 24 à 28 de outubro, seja um marco na história do município, consolidando o compromisso com a valorização da cultura e o desenvolvimento regional.