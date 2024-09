O ato na Avenida Paulista, em São Paulo (SP), realizado durante o feriado de Independência (7), reuniu milhares de pessoas em defesa da democracia.

O evento contou com diversas autoridades políticas, como parlamentares e o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Entre os representantes de Rondônia, estava o senador Jaime Bagattoli (PL) que compartilhou alguns momentos do ato em suas redes sociais, ao lado do ex-presidente e de autoridades convidadas.

“O de hoje foi gigante, uma prova de que o povo brasileiro não está disposto a negociar a sua liberdade e a democracia”, declarou o senador.

Entre as principais pautas do ato, estavam o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, anistia para os presos políticos nos Atos de 8 de Janeiro de 2021, além da defesa da liberdade e do estado de direito.