O Centro Musical Débora Romano (CMDR) promoverá, no sábado 14 de setembro, em Vilhena, o tradicional Recital Temático, com o tema “Som Brasil – Homenagem à Música Clássica e Popular Brasileira”.

O evento, que acontece no espaço da Igreja Batista Manancial (IBM), conhecido por sua excelente acústica, reunirá cerca de 60 alunos de diferentes faixas etárias, entre 3 e 65 anos, para apresentações de Piano Clássico, Piano Popular, Teclado, Violão, Guitarra, Bateria e Musicalização Infantil.

A abertura será marcada por uma performance especial de “O Guarani”, obra do compositor brasileiro Carlos Gomes, interpretada a quatro mãos no piano. A peça é conhecida por ser a música de abertura do programa radiofônico “A Voz do Brasil”, há mais de meio século.

Débora Romano, diretora do CMDR, destacou a importância do evento, especialmente para os alunos com autismo e síndrome de Down, além de idosos com neuropatias. “É incrível ver o milagre que a música faz na vida dessas crianças e dos nossos idosos. O resultado final é emocionante”, afirmou.