O ato na Avenida Paulista (SP), realizado durante o feriado de Independência (7), reuniu mais de 400 mil pessoas em defesa da democracia.

O evento contou com a presença de mais de 60 parlamentares congressistas e principalmente o presidente Jair Bolsonaro, bem como o povo sentiu a falta de sua primeira dama Michele Bolsonaro no evento.

Dentre os deputados de Rondônia, o único presente do estado foi o deputado federal Coronel Chrisóstomo (PL/RO) que além de compartilhar alguns momentos em suas redes sociais, foi para junto do povo onde mais gosta de estar, foi ao lado do presidente Bolsonaro que registrou o momento mais importante do dia.

“Hoje e um dia maravilhoso, porque mostramos mais uma vez a força da direita conservadora no Brasil nessa data tão importante para o povo brasileiro, mostramos o quanto somos patriotas e que de forma alguma não estamos dispostos a negociar nossa liberdade e muito menos a democracia do povo brasileiro”, declarou o deputado.

O parlamentar lembrou também que neste 7 de setembro foi dia de celebrar os 202 anos da proclamação da independência do Brasil. “Devemos exaltar aqueles que tanto lutaram pelo nosso Brasil, que nos transmitiram tanto orgulho em carregar esse verde e amarelo no peito como nosso presidente Bolsonaro e nos ensinaram a honrar e respeitar nossa bandeira e nosso hino, os quais são os maiores símbolos da nossa pátria”.

Dentre os vários assuntos abordados no ato, os mais comentados foram o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, anistia para os presos políticos nos Atos de 8 de janeiro de 2021, além da defesa da liberdade e da expressão seja onde for e respeito entre os poderes constitucionais.