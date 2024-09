O empresário Renor Di Domênico, proprietário de um dos mais tradicionais estabelecimentos gastronômicos de Vilhena, está concorrendo pela primeira vez a um cargo eletivo, disputando uma vaga na Câmara de Vereadores pelo partido Democracia Cristã (DC).

Residente na cidade há 21 anos, ele disse que decidiu entrar para a política com o objetivo de contribuir de maneira mais direta para o desenvolvimento do município e ajudar a população local.

Em visita à redação do Extra de Rondônia, Renor explicou as motivações que o levaram a aceitar o convite para disputar uma cadeira no Legislativo municipal. “Quero ajudar Vilhena com muitas ideias e valores que sempre defendi. Tenho uma vida dedicada à família e acredito que o vereador é quem está mais próximo do povo, sendo a voz da população”, afirmou. O empresário destacou seu compromisso com os valores cristãos e familiares, que pautam sua atuação profissional e agora política.

Renor comentou sua trajetória empresarial, incluindo a gestão de uma churrascaria em Curitiba, onde também teve contato com parlamentares e participou de iniciativas para o fortalecimento do setor gastronômico no Paraná. “Participei como presidente de uma associação de proprietários de restaurantes e pude contribuir para o crescimento da cidade”, lembrou.

Agora, ele busca levar essa experiência para o cenário de Vilhena, onde quer atuar de forma participativa e próxima da comunidade. Uma de suas principais propostas é a criação de um portal de comunicação direta com a população, facilitando o acesso dos cidadãos ao seu gabinete, caso seja eleito. “Esse portal permitirá que o cidadão envie sugestões e demandas diretamente, seja sobre saúde, infraestrutura ou qualquer outro tema relevante”, explicou.

Durante suas caminhadas e reuniões de campanha, Renor percebeu que as principais demandas dos vilhenenses são voltadas para a saúde e a melhoria da infraestrutura, especialmente em relação ao asfaltamento e à ampliação de serviços nos bairros. Ele destaca a necessidade de mais investimentos em postos de saúde e a construção de uma nova Unidade de Pronto Atendimento (UPA). “A UPA atual é muito pequena para atender a população crescente, e precisamos de mais uma unidade para descentralizar o atendimento”, defendeu.

Outro ponto levantado pelo candidato foi a questão das creches, uma demanda frequente das mães que precisam trabalhar e enfrentam dificuldades para deixar seus filhos em locais próximos de suas residências. “A ampliação das creches é essencial para apoiar as famílias, especialmente as de baixa renda”, disse.

Renor Di Domênico também é um defensor da agricultura familiar e vê nesse setor um importante motor para o desenvolvimento de Vilhena. “A agricultura familiar é o que coloca comida na mesa do vilhenense, e precisamos de mais políticas públicas para apoiar esse setor”, afirmou. Entre suas propostas, está o incentivo à organização de associações e à captação de recursos para os pequenos produtores, com o objetivo de promover o desenvolvimento rural e melhorar a qualidade de vida no campo.

Além disso, ele promete atuar de forma firme na fiscalização dos atos do Executivo, principalmente no acompanhamento dos contratos de empresas que prestam serviços para a Prefeitura. “A transparência e o controle de gastos são essenciais, e estarei comprometido em garantir que esses recursos sejam bem aplicados”, concluiu.