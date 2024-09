O especialista em combate a incêndios João Ribeiro, de Vilhena, está utilizando suas redes sociais para alertar a população sobre a gravidade dos incêndios que têm afetado a cidade e outras regiões de Rondônia.

Ribeiro afirma que a solução mais eficaz para enfrentar essa situação é a criação de brigadas de combate a incêndios permanentes, formadas por profissionais treinados, contratados pela Prefeitura Municipal por meio de convênios, e integradas aos serviços de Defesa Civil.

Segundo o especialista, a formação de brigadas especializadas permitiria uma resposta rápida e eficiente no controle do fogo, minimizando os danos causados pelas queimadas. Ribeiro destaca a importância do manejo adequado do fogo e sugere que Vilhena adote o modelo de combate utilizado pelos brigadistas da Chapada dos Guimarães, em Mato Grosso, onde as equipes de resposta são altamente preparadas para enfrentar incêndios florestais.

“A brigada é fundamental para a extinção do fogo”, enfatiza Ribeiro, ressaltando que a capacitação adequada dos profissionais faz toda a diferença na proteção da população e do meio ambiente.

Com a situação das queimadas se intensificando a cada ano, o especialista reforça a necessidade de medidas preventivas permanentes para proteger Vilhena dos riscos que os incêndios trazem à saúde pública e ao meio ambiente.

