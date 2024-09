A guarnição da Patrulha Reforço realizava um patrulhamento de rotina pela Rua 1701, no bairro Jardim Primavera, em Vilhena, quando passou por uma casa conhecida como “boca de fumo do Zé”, local utilizado por usuários de entorpecentes para a compra e consumo de drogas.

Na frente do imóvel, havia várias pessoas, que, ao perceberem a presença da viatura, ficaram agitadas. Alguns entraram na residência e outros correram para os fundos do quintal. Entre eles, os militares identificaram J.R.S., um velho conhecido no meio policial por diversos crimes em Vilhena e região.

Os policiais sabiam que havia um mandado de prisão em aberto contra J.R.S. Antes de ser abordado, os militares observaram que ele tentou se desfazer de algo, posteriormente identificado como uma sacola plástica contendo aproximadamente 22 gramas de substância semelhante a pasta base de cocaína (crack).

Outras pessoas abordadas na ação relataram que estavam no local para consumir drogas. Durante a revista no imóvel, foram encontradas, no quintal, mais três porções de substância semelhante a pasta base de cocaína (crack), totalizando aproximadamente 79 gramas apreendidas.

Além das drogas, também foram apreendidos R$ 485,00 em dinheiro, provavelmente proveniente da venda de entorpecentes.

Um homem, identificado como J.H., se apresentou como proprietário da droga e do dinheiro encontrados no imóvel.

Diante dos fatos, J.R.S. e J.H. foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil, onde a ocorrência foi registrada.