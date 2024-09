Nos dias 4, 5 e 6 de setembro de 2024, a Polícia Civil do Estado de Rondônia participou da operação “Distributio”, coordenada pela Polícia Civil do Estado do Pará.

O objetivo da ação foi cumprir mandados de busca, apreensão e prisão temporária de investigados envolvidos em crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Entre os alvos, a Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (DRACO1) prendeu F.M.M., membro de uma facção criminosa e integrante da cúpula da organização, em Porto Velho/RO.

A operação se estendeu por municípios como Ananindeua/PA, Belém/PA, Porto Velho/RO, Palhoça/SC e São Paulo/SP. As investigações focaram na identificação de um núcleo criminoso responsável pela distribuição e venda de drogas na região metropolitana de Belém/PA.

Três membros de alto escalão da facção foram identificados: F.M.M., vulgo “Kiko”, preso em Rondônia; D.C., vulgo “D30”, morto em confronto com policiais em Santa Catarina; e J.V.R.S., vulgo “VT”, capturado em Ananindeua/PA. Outros presos incluem J.A.D.S., E.S.A. e um cabo da Polícia Militar, este último em uma ação conjunta com a Corregedoria da PM.

Durante as buscas, foram apreendidos um automóvel, armas de fogo e diversos aparelhos telefônicos. Os detidos foram encaminhados ao Sistema Penitenciário do Pará, onde permanecerão à disposição da Justiça.

A Polícia Civil de Rondônia reafirma seu compromisso no combate ao crime organizado e ao tráfico de drogas, utilizando todos os recursos disponíveis para garantir a segurança da população e a ordem pública, tanto no estado quanto em ações conjuntas com outras unidades federativas.