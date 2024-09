A candidata à prefeitura de Vilhena, Raquel Donadon, e seu vice, Pastor Zimermann, têm ressaltado em suas propostas a criação de empregos como prioridade para o desenvolvimento da cidade.

Entre os projetos mais relevantes está a busca pela instalação de um frigorífico de frango no município, iniciativa que, segundo os pré-candidatos, tem o potencial de transformar a economia local.

Raquel e Zimermann já iniciaram os primeiros contatos com uma empresa do Paraná para viabilizar a implantação da planta de abate de frango em Vilhena. O projeto promete gerar cerca de 2 mil empregos diretos e outros 5 mil indiretos, beneficiando diversos setores, como o de aviários, transporte e produção local.

A instalação do frigorífico é vista como um marco para o desenvolvimento econômico do município. A ampliação das oportunidades de emprego será essencial para melhorar a qualidade de vida da população, impulsionando o crescimento de Vilhena e fortalecendo a economia regional.

Os candidatos informam que a iniciativa não é uma meta, mas sim que já estão em contato com empresa do ramo instalada no Paraná, iniciando as tratativas para atrair o interesse da indústria afim de projetar uma unidade para Vilhena.

Além dessa iniciativa, Raquel Donadon e Pastor Zimermann estão atentos a outras oportunidades que possam contribuir para a geração de emprego e renda na cidade, sempre em busca de novos projetos que alavanquem o desenvolvimento local.

No caso da construção dessa nova planta frigorífica, Vilhena se consolidará como um importante polo de produção, abrindo novas portas para a população e atraindo investimentos para o município.