Em um gesto de solidariedade e responsabilidade social, a Sicoob Credisul entregou, na sexta-feira, 6 de setembro, um carro 0km ao Hospital de Amor da Amazônia.

A doação foi feita para apoiar o leilão beneficente promovido em Vilhena (RO), que arrecadou quase R$ 300 mil, garantindo a continuidade dos serviços de tratamento oncológico em Rondônia.

Para Ivan Capra, presidente do Conselho de Administração da Sicoob Credisul, a parceria com o hospital é motivo de orgulho. “O Hospital de Amor é uma referência no tratamento oncológico no Brasil, e contribuir com essa causa é uma honra. O carro e os recursos obtidos no leilão serão fundamentais para fortalecer e expandir os serviços oferecidos”, afirmou.

Odair Flauzino de Moraes, diretor financeiro e jurídico do Hospital de Amor da Amazônia, também expressou sua gratidão pelo constante apoio da cooperativa. “Desde o início, em 2012, a Sicoob Credisul tem sido uma parceira de grande importância. Sua contribuição foi crucial na construção da primeira ala do hospital em Porto Velho. Desde então, a cooperativa tem sido um pilar de apoio, colaborando com leilões e eventos de arrecadação em todas as cidades onde atua. Recentemente, em Vilhena, nos presentearam com um gabinete dentário para nossa unidade móvel, e agora com este veículo”, destacou.

A entrega do carro é mais um exemplo do impacto positivo que parcerias entre o setor privado e instituições de saúde podem ter na comunidade. Com o apoio contínuo da Sicoob Credisul, o Hospital de Amor segue seu trabalho essencial no tratamento e prevenção do câncer, oferecendo esperança e cuidados de qualidade aos pacientes da região.